Джефф Уити стал игроком тель-авивского «Хапоэля»

«Хапоэль Тель-Авив» объявил о подписании контракта с центровым (33 года, 213 см).

Соглашение с американцем рассчитано на один год, но у « » есть возможность расторгнуть контракт через месяц.

Последние два года Уити выступал за испанский « ». В минувшем сезоне ACB он набирал 9,0 очка и 6,3 подбора в среднем за матч.

Уити был выбран во втором раунде драфта 2013 года и сыграл в НБА 206 матчей.

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