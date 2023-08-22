Джефф Уити стал игроком тель-авивского «Хапоэля»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о подписании контракта с центровым Джеффом Уити (33 года, 213 см).
Соглашение с американцем рассчитано на один год, но у «Хапоэля» есть возможность расторгнуть контракт через месяц.
Последние два года Уити выступал за испанский «Бильбао». В минувшем сезоне ACB он набирал 9,0 очка и 6,3 подбора в среднем за матч.
Уити был выбран во втором раунде драфта 2013 года и сыграл в НБА 206 матчей.
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