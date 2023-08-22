Йован Шливанчанин покинул «Минск»

Теги переходы сборная Беларуси Минск Единая лига ВТБ Йован Шливанчанин Баскетбол

«Минск» и защитник Йован Шливанчанин (24 года, 196 см) прекратили сотрудничество в связи с истечением срока контракта. 

Шливанчанин присоединился к белорусской команде в декабре 2022 года. В 20 матчах Единой лиги ВТБ средняя статистика сербского баскетболиста составила 7,5 очка, 2,5 подбора и 1,1 передачи за 17.4 минуты на площадке.

В чемпионате Беларуси сезона-22/23 Йован принял участие в 7 матчах, в среднем за игру набирая 16,3 очка, 7,0 подбора, 3,0 передачи и 1,4 перехвата почти за 26 минут на паркете. 

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