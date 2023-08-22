«Портленд» заключит частично гарантированный контракт с Мозесом Брауном

« » подпишет 1-летний частично гарантированный контракт с центровым (23 года, 218 см).

В сезоне-22/23 Браун поиграл за «Клипперс» (34 матча) и «Бруклин» (2 матча). В составе калифорнийцев «большой» набирал 4,6 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

Всего на счету Мозеса 128 матчей НБА в составе шести разных команд с 2019 года.

Филиппины + баскетбол = ❤️. Историческая связь с игрой, старейшая после НБА лига, огромный рынок сбыта

«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА