Джавонтэй Хоукинс стал игроком «Самары»

Теги переходы Единая лига ВТБ Самара Лига чемпионов Джавонтэй Хоукинс Баскетбол

Свингмен Джавонтэй Хоукинс (29 лет, 196 см) стал игроком «Самары».

Контракт с победителем Лиги чемпионов ФИБА сезона-22/23 рассчитан на 1 год.

В минувшем игровом году в составе «Телекома» Хоукинс принял участие в 21 матче Бундеслиги, в среднем набирая 9,9 очка, 3,2 подбора и 1,1 передачи. Также сыграл в 8 матчах Лиги чемпионов ФИБА: 13,8 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи.

Хоукинс за карьеру дважды включался во вторую символическую сборную Бундеслиги (2020, 2022).

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