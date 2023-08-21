Джавонтэй Хоукинс стал игроком «Самары»

Свингмен Джавонтэй Хоукинс (29 лет, 196 см) стал игроком «Самары».

Контракт с победителем чемпионов ФИБА сезона-22/23 рассчитан на 1 год.

В минувшем игровом году в составе «Телекома» Хоукинс принял участие в 21 матче Бундеслиги, в среднем набирая 9,9 очка, 3,2 подбора и 1,1 передачи. Также сыграл в 8 матчах Лиги чемпионов ФИБА: 13,8 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи.

Хоукинс за карьеру дважды включался во вторую символическую сборную Бундеслиги (2020, 2022).

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»