Багамы, Бахрейн, Камерун, Хорватия и Польша примут участие в олимпийской квалификации в 2024 году

Сборные Багамских островов, Бахрейна, Камеруна, Хорватии и Польши примут участие в олимпийском квалификационном турнире в 2024 году.

Багамы, Бахрейн, Камерун, Хорватия и Польша стали победителями предварительных турниров олимпийской квалификации, которые завершились в минувшие выходные.

Багамы триумфально завершили турнир в Аргентине, победив в финале хозяев – 82:75. Бахрейн первенствовал на турнире в Сирии, выиграв все пять матчей.

Камерун стал победителем квалификации в Нигерии. В решающей игре был повержен Сенегал (80:74).

Польша выиграла турнир, который проходил в Гливице и Таллине, в финале команде противостояла Босния и Герцеговина (76:72).

В Стамбуле Хорватия в финале победила Турцию со счетом 84:71.

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