Лу Уильямс объявил о завершении карьеры

Теги переходы Лу Уильямс НБА видео Баскетбол

Атакующий защитник Лу Уильямс официально объявил о завершении карьеры. 36-летний игрок решил сделать это в День отца при помощи видеоролика в соцсети.

Уильямс был выбран на драфте в 2005 году под 45-м номером и провел в лиге 17 лет. За карьеру он трижды признавался лучшим запасным игроком лиги — в 2015, 2018 и 2019 годах.

В 1 123 матчах в НБА Уильямс набирал в среднем 13,9 очка, 2,2 подбора и 3,4 передачи при 41,9% с игры. Самым успешным стал сезон-2017/18, когда он набирал за «Клипперс» 22,6 очка, 2,5 подбора, 5,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

За 17 лет в лиге Уильямс поиграл за шесть команд: «Клипперс», «Филадельфию», «Атланту», «Лейкерс», «Торонто» и «Хьюстон».

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8 комментариев

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Ужратый Гусениц
Всё таки Лу много где играл, приносил пользу, не последний игрок в лиге , а когда я про него слышу, всё время вспоминаю статью, где показано как он с двумя девушками живет )
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Александр Спирин
Резко как-то сдал.
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Leshiy888
Запомнилась одна его фраза: "Не важно кто игры начинает, важно кто их заканчивает".
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NeraZZ
Казалось ему лет 5 назад 36 исполнилось
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Tim Timson
хоть не как Ален или Кроуфорд)
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Mr.Bond 0777
Ого, он еще играл) Удачи ему в дальнейшей жизни, очень крепкий АЗ был в прайме
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Dalakop
Пока Легенда) От друга bow wow в старом мтвишном видео до трижды лучшего шестого, нот бэд)
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Поникший Руй
Теперь сможет наслаждаться любимыми крылышками из стрипухи
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