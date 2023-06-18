Лу Уильямс объявил о завершении карьеры

Атакующий защитник официально объявил о завершении карьеры. 36-летний игрок решил сделать это в День отца при помощи видеоролика в соцсети.

Уильямс был выбран на драфте в 2005 году под 45-м номером и провел в лиге 17 лет. За карьеру он трижды признавался лучшим запасным игроком лиги — в 2015, 2018 и 2019 годах.

В 1 123 матчах в НБА Уильямс набирал в среднем 13,9 очка, 2,2 подбора и 3,4 передачи при 41,9% с игры. Самым успешным стал сезон-2017/18, когда он набирал за «Клипперс» 22,6 очка, 2,5 подбора, 5,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

За 17 лет в лиге Уильямс поиграл за шесть команд: «Клипперс», «Филадельфию», «Атланту», «Лейкерс», «Торонто» и «Хьюстон».

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