Эмил Райкович: «Кирпичик за кирпичиком и шаг за шагом будем строить команду»

Теги ЦСКА видео Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Московский ЦСКА опубликовал видео с первой предсезонной тренировки на базе в Крылатском.

В пятницу утром армейцы начали с индивидуальной работы по группам, а вечером состоялась полноценная баскетбольная тренировка.

Перед началом тренировки главный тренер команды Эмил Райкович произнес мотивационную речь.

«Что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, мы представляем цвета клуба ЦСКА. Не забывайте это. Самое важное здесь – это упорный труд и дисциплина, затем кирпичик за кирпичиком и шаг за шагом мы посмотрим команду», – сказал тренер.

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