Джамал Кроуфорд: «Если буду номинирован в Зал славы, для меня это будет равноценно попаданию»

Теги Джамал Кроуфорд НБА Зал славы Баскетбол

Трехкратный обладатель награды лучшему запасному игроку НБА Джамал Кроуфорд поделился мыслями о том, должен ли он попасть в Зал славы.

«Честно говоря, не знаю, провел ли я карьеру на уровне Зала слава, но думаю, что я произвел эффект уровня Зала славы. Если мне удастся постоять на пороге и получить номинацию, для меня это будет равноценно попаданию в Зал славы», – сказал Кроуфорд.

 «Если он не заплатит сегодня, эти ребята его убьют». Проблемы Джамала Кроуфорда

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