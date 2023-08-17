Джамал Кроуфорд о выходе со скамейки: «Я должен был перестроить свое сознание с «Ты просто недостаточно хорош» на «Они пусть пока повеселятся, сейчас придет Супермен»

Теги Кевин Гарнетт Джамал Кроуфорд НБА Баскетбол

Трехкратный «Лучший шестой» Джамал Кроуфорд рассказал, как ему удалось адаптироваться к выходу со скамейки во второй половине своей карьеры.

«После того как получил награду в 2010 году, летом я изменил свой подход. Когда играли на улице, я запрещал себе выходить в старте. Мне нужно сначала посмотреть игру, привыкнуть к выходу со скамейки запасных.

Я должен был перестроить свое сознание с «Не, ты просто недостаточно хорош» на «Теперь ты супермен. Они пусть пока повеселятся, сейчас придет Супермен», – поделился Кроуфорд в разговоре с Кевином Гарнеттом.

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