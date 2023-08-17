Джамал Кроуфорд о выходе со скамейки: «Я должен был перестроить свое сознание с «Ты просто недостаточно хорош» на «Они пусть пока повеселятся, сейчас придет Супермен»
Трехкратный «Лучший шестой» Джамал Кроуфорд рассказал, как ему удалось адаптироваться к выходу со скамейки во второй половине своей карьеры.
«После того как получил награду в 2010 году, летом я изменил свой подход. Когда играли на улице, я запрещал себе выходить в старте. Мне нужно сначала посмотреть игру, привыкнуть к выходу со скамейки запасных.
Я должен был перестроить свое сознание с «Не, ты просто недостаточно хорош» на «Теперь ты супермен. Они пусть пока повеселятся, сейчас придет Супермен», – поделился Кроуфорд в разговоре с Кевином Гарнеттом.
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают
Комментарии