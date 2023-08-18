«Нетс» представили расписание нового сезона. Сняли видео с жителями Нью-Йорка, которые пытались опознать логотипы клубов НБА

Теги Бруклин НБА видео болельщики календарь Баскетбол

«Нетс» представили расписание нового сезона с помощью забавного ролика.

«Бруклин» сделал видео с жителями Нью-Йорка, которые пытались опознать логотипы клубов НБА.

Девушка выразила сомнение в подлинности показанного ей логотипа «Детройта».

«Не верю, что это настоящий», – сказала она.

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1 комментарий

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Sonder
an alien landing on coney island ☠️
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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