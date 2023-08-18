«Нетс» представили расписание нового сезона. Сняли видео с жителями Нью-Йорка, которые пытались опознать логотипы клубов НБА

«Нетс» представили расписание нового сезона с помощью забавного ролика.

« » сделал видео с жителями Нью-Йорка, которые пытались опознать логотипы клубов .

Девушка выразила сомнение в подлинности показанного ей логотипа «Детройта».

«Не верю, что это настоящий», – сказала она.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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