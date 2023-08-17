АЕК официально подписал Чейссона Рэндла

официально объявил о переходе разыгрывающего Чейссона Рэндла (30 лет, 188 см).

Соглашение с американцем рассчитано на сезон-2023/24.

Рэндл выступал в НБА за «Филадельфию», «Нью-Йорк», «Вашингтон», «Голден Стэйт» и «Орландо». На счету защитника 119 матчей с показателями 5,7 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи в среднем за встречу. Большую часть прошлого сезона Рэндл провел в G-лиге.

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