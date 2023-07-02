Зак Ледэй останется в «Партизане» (Донатас Урбонас)

Тяжелый форвард « » близок к заключению нового соглашения с командой.

Об этом информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Ледэй провел последние два года в составе белградской команды.

В сезоне-2022/23 лиги американец набирал в среднем 10 очков и 4 подбора за игру при 45,3% реализации 3-очковых.

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