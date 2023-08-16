«Нью-Йорк» разгромил «Лас-Вегас» в финале Кубка Комиссионера женской НБА

Теги результаты женская НБА Нью-Йорк жен Лас-Вегас жен Баскетбол

«Нью-Йорк» разгромил «Лас-Вегас» в финале третьего по счету Кубка Комиссионера женской НБА.

Кубок Комиссионера женской НБА – внутрисезонный турнир, матчи которого проводятся по ходу регулярного чемпионата. В прошлом году его победителем был «Лас-Вегас».

Женская НБА

Кубок Комиссионера

Нью-Йорк – Лас-Вегас – 82:63 (17:11, 15:23, 24:14, 26:15)

НЬЮ-ЙОРК: Йоханнес (17), Джонс (16 + 15 подборов), Стюарт (13 + 7 подборов).

ЛАС-ВЕГАС: Янг (16), Грей (15 + 6 подборов + 5 передач), Плам (15 + 6 передач).

16 августа. 4:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий