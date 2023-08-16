«Нью-Йорк» разгромил «Лас-Вегас» в финале Кубка Комиссионера женской НБА

« » разгромил «Лас-Вегас» в финале третьего по счету Кубка Комиссионера женской НБА.

Кубок Комиссионера женской НБА – внутрисезонный турнир, матчи которого проводятся по ходу регулярного чемпионата. В прошлом году его победителем был «Лас-Вегас».

Женская НБА

Кубок Комиссионера

Нью-Йорк – Лас-Вегас – 82:63 (17:11, 15:23, 24:14, 26:15)

НЬЮ-ЙОРК: Йоханнес (17), Джонс (16 + 15 подборов), Стюарт (13 + 7 подборов).

ЛАС-ВЕГАС: Янг (16), Грей (15 + 6 подборов + 5 передач), Плам (15 + 6 передач).

16 августа. 4:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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