«Манреса» усилила состав Траванте Уильямсом

« » подписала контракт с легким форвардом Траванте Уильямсом (30 лет, 193 см).

Соглашение заключено по схеме 1+1.

Натурализованный американец с португальским паспортом последние три сезона провел за «Спортинг». В минувшем розыгрыше он набирал 14,2 очка, 5,4 подбора, 3,8 передачи и 2,0 перехвата в среднем за игру.

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