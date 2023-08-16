«Манреса» усилила состав Траванте Уильямсом

Теги переходы чемпионат Испании Манреса Лига чемпионов Баскетбол

«Манреса» подписала контракт с легким форвардом Траванте Уильямсом (30 лет, 193 см).

Соглашение заключено по схеме 1+1.

Натурализованный американец с португальским паспортом последние три сезона провел за «Спортинг». В минувшем розыгрыше он набирал 14,2 очка, 5,4 подбора, 3,8 передачи и 2,0 перехвата в среднем за игру.

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