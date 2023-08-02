Брэндон Тэйлор стал игроком «Манресы»

Теги переходы чемпионат Испании чемпионат Китая Манреса Брэндон Тэйлор Баскетбол

«Манреса» объявила о подписании легкого форварда Брэндона Тэйлора.

Контракт рассчитан на сезон-23/24.

В минувшем игровом году Тэйлор выступал в Китае за «Нинбо Рокетс», набирая 18,5 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру.

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