Оньека Оконгву: «Думаю, болельщики и организация могут сказать, что я становлюсь лучше. Хочу лучше обращаться с мячом и чаще бросать по кольцу»

Шестой номер драфта-2020, центровой «Атланты» рассказал, каким образом собирается улучшить свою игру в своем четвертом сезоне в лиге.

«В целом, я просто старался становиться лучше и добавлять мелочи на протяжении многих лет. СМИ, болельщики, организация – думаю, все они могут сказать, что я становлюсь лучше. В этом году мне очень хочется добавить в свою игру больше, например, улучшить навыки обращения с мячом и чаще бросать по кольцу», – заявил Оконгву в интервью ClutchPoints.

В 80 матчах регулярки-2022/23 22-летний Оконгву набирал в среднем 9,9 очка и 7,2 подбора при 63,8% реализации с игры. В прошлом сезоне бигмэн реализовал первые 3-очковые в карьере (5 из 17 всего).

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