Эртугрул Эрдоган: «Мне бы хотелось создать в «Руне» отличную баскетбольную культуру»

Главный тренер «Руны» рассказал, почему решил возглавить московскую команду, и поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, это новая команда. Очень амбициозный клуб с очень молодым и амбициозным руководством. Организация, которая развивается с каждым годом. Просто хочу быть частью этой молодой амбициозной команды. Мне бы хотелось создать здесь отличную баскетбольную культуру. Это одна из основных причин, почему я оказался в «Руне».

Пока не общался ни с кем из игроков, за исключением Николы Ивановича и Джеремайи Хилла. Поговорил с каждым из них. Они тоже очень амбициозны и воодушевлены. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, вскоре смогу пообщаться и с российскими игроками. Увидимся на следующей неделе, во вторник. Верю, что все игроки соберутся вместе, как части единого целого, и тогда станем отличной командой. Но конечно, всему свое время.

Впервые буду работать в Лиге ВТБ. Знаю, что это сильный чемпионат. Здесь очень авторитетные команды, множество хороших тренеров, множество хороших игроков, множество хороших организаций. Для меня главная цель — это, конечно же, плей-офф. Мы должны соперничать с командами уровня плей-офф. Верю, что у нас получится наладить хорошую «химию» в команде, найти хороших игроков, и, конечно же, достичь нашей цели. Первый шаг — это определиться с ростером, второй — выстроить систему. И конечно, самое важное — побеждать. Особенно дома», – сказал турецкий специалист.

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