«Руна» подписала Алекса Тайуса

Теги переходы Единая лига ВТБ Алекс Тайус Руна Баскетбол

«Руна» объявила о переходе центрового Алекса Тайуса (35 лет, 203 см).

Стороны подписали контракт на один сезон.

Тайус возвращается в Единую лигу ВТБ, где представлял казанский УНИКС в сезоне-19/20.

Американец с израильским паспортом становился чемпионом Евролиги-13/14 вместе с «Маккаби Тель-Авив», выступал за «Реал», «Анадолу Эфес» и другие известные клубы.

Минувший игровой год Тайус провел в «Виллербане», в составе которого в чемпионате Франции набирал 4,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

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