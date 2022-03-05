Тренер женской сборной 3x3 и МБА Александр Дирацуян получил звание «Заслуженный тренер России»

Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3x3 и столичной МБА Александр Дирацуян удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России».

Соответствующий приказ подписал Министр спорта РФ Олег Матыцин.

В июле прошлого года национальная команда под руководством Дирацуяна стала серебряным призером Игр XXXII Олимпиады в Токио.

До этого тренер приводил сборную России к победе на чемпионате мира-2017, на Европейских играх-2015 и дважды – к золоту чемпионатов Европы (2014, 2017).

Ранее звание «Заслуженный тренер России» было также присвоено главному тренеру мужской сборной России Владимиру Агабабьяну, под руководством которого российские баскетболисты стали обладателями серебряных олимпийских медалей, а молодежная сборная России выиграла два Кубка мира U23 (2018, 2019).

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