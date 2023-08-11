Бо Бич перейдет в «Енисей» («Перехват»)

Теги возможные переходы Адриатическая лига Енисей ФМП Единая лига ВТБ Бо Бич Баскетбол

Легкий форвард Бо Бич (29 лет, 201 см) продолжит карьеру в красноярском «Енисее».

Как информирует телеграм-канал «Перехват», контракт с американцем уже подписан.

В 29 матчах Адриатической лиги за сербский ФМП Бич набирал в среднем 10,8 очка и 3 подбора при 43,2% реализации трехочковых бросков.

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2 комментария

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Bashibuzuck
Фамилия интересная😁
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Телохранитель Джеймса Уорти
Все страхи Бо
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