Бо Бич перейдет в «Енисей» («Перехват»)

Легкий форвард Бо Бич (29 лет, 201 см) продолжит карьеру в красноярском « ».

Как информирует телеграм-канал «Перехват», контракт с американцем уже подписан.

В 29 матчах лиги за сербский ФМП Бич набирал в среднем 10,8 очка и 3 подбора при 43,2% реализации трехочковых бросков.

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