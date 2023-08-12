НБА 15 августа представит расписание внутрисезонного турнира

объявит расписание первого в истории внутрисезонного турнира во вторник, 15 августа.

Календарь будет представлен в шоу NBA Today на канале ESPN.

Турнир с участием 30 команд стартует 3 ноября и завершится 9 декабря.

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