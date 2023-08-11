Лефтерис Бохоридис близок к возвращению в «Арис»

Атакующий защитник Лефтерис Бохоридис (29 лет, 196 см) достиг устного соглашения с греческим « », пишет Eurohoops.

Сделка будет закрыта в ближайшее время.

Бохоридис выступал за «Арис» с 2010 по 2014 год, а затем вновь с 2017 по 2020 год.

Последние три сезона грек провел в составе « ». В 28 матчах минувшего чемпионата Греции Бохоридис набирал в среднем 3,4 очка и 2,3 подбора за 15 минут на паркете.

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