Неманя Недович о решении пропустить ЧМ-2023: «На данный момент я не в состоянии демонстрировать необходимый уровень»

Разыгрывающий сборной Сербии и «Црвены Звезды» не примет участия в предстоящем чемпионате мира.

Недович решил покинуть расположение сборной после того, как не набрал ни одного очка за 23 минуты на паркете в товарищеском турнире в Афинах.

Баскетболист прокомментировал принятое решение.

«Неизменно ставлю перед собой самые высокие личные цели. Во время подготовки, которую я всегда воспринимал с энтузиазмом, понял, что в настоящее время не способен демонстрировать уровень, необходимый для соревнований такого уровня и стремлений нашей команды.

Принимая во внимание интересы сборной и осознавая, что коллектив важнее индивидуальных соображений, я сообщил о своих мыслях тренеру . Искренне благодарю его за оказанное мне доверие», – заявил Недович.

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