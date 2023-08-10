Неманя Недович не сыграет за Сербию на чемпионате мира

Разыгрывающий сборной Сербии и « » не примет участия в предстоящем чемпионате мира.

Недович решил покинуть расположение сборной после того, как не набрал ни одного очка за 23 минуты на паркете в товарищеском турнире в Афинах. Решение игрока не связано с травмой.

Напомним, что в составе сборной Сербии также отсутствуют Никола Йокич, Никола Калинич, Василие Мицич, Алексей Покушевски и Владимир Лучич.

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