Неманя Недович не сыграет за Сербию на чемпионате мира
Разыгрывающий сборной Сербии и «Црвены Звезды» Неманя Недович не примет участия в предстоящем чемпионате мира.
Недович решил покинуть расположение сборной после того, как не набрал ни одного очка за 23 минуты на паркете в товарищеском турнире в Афинах. Решение игрока не связано с травмой.
Напомним, что в составе сборной Сербии также отсутствуют Никола Йокич, Никола Калинич, Василие Мицич, Алексей Покушевски и Владимир Лучич.
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