Nike анонсировал выход новых кроссовок в коллекции Кобе Брайанта
Ровно через 20 лет после того, как Кобе Брайант впервые подписал контракт с Nike, компания по производству спортивной одежды объявила о выпуске новой модели в коллекции покойной звезды НБА.
В четверг бренд объявил о грядущем выходе Nike Kobe 8 Protro «Halo», обновленной версии восьмой модели в линейке Брайанта, которая изначально была выпущена в 2012 году.
Это уже второй выпуск новой модели Nike из коллекции Брайанта с конца марта 2022 года, когда вдова знаменитого баскетболиста Ванесса Брайант и бренд спортивной одежды достигли соглашения о продолжении партнерства.
Ванесса участвовала в разработке дизайна «Halo».
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Фото: Nike
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