Nike анонсировал выход новых кроссовок в коллекции Кобе Брайанта

Теги Кобе Брайант НБА фото кроссовки Nike Баскетбол

Ровно через 20 лет после того, как Кобе Брайант впервые подписал контракт с Nike, компания по производству спортивной одежды объявила о выпуске новой модели в коллекции покойной звезды НБА.

В четверг бренд объявил о грядущем выходе Nike Kobe 8 Protro «Halo», обновленной версии восьмой модели в линейке Брайанта, которая изначально была выпущена в 2012 году.

Это уже второй выпуск новой модели Nike из коллекции Брайанта с конца марта 2022 года, когда вдова знаменитого баскетболиста Ванесса Брайант и бренд спортивной одежды достигли соглашения о продолжении партнерства.

Ванесса участвовала в разработке дизайна «Halo».

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Фото: Nike

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1 комментарий

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Naduvnoy
Еще одна модель, которую нельзя будет купить, по крайней мере хоть за какие-то адекватные деньги. Вокруг ботов (и не только) Коби просто какой-то заговор, в них играет пол-лиги, а купить практически невозможно.
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