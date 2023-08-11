Nike анонсировал выход новых кроссовок в коллекции Кобе Брайанта

Ровно через 20 лет после того, как впервые подписал контракт с Nike, компания по производству спортивной одежды объявила о выпуске новой модели в коллекции покойной звезды НБА.

В четверг бренд объявил о грядущем выходе Nike Kobe 8 Protro «Halo», обновленной версии восьмой модели в линейке Брайанта, которая изначально была выпущена в 2012 году.

Это уже второй выпуск новой модели Nike из коллекции Брайанта с конца марта 2022 года, когда вдова знаменитого баскетболиста Ванесса Брайант и бренд спортивной одежды достигли соглашения о продолжении партнерства.

Ванесса участвовала в разработке дизайна «Halo».

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Фото: Nike