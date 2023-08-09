«Финикс» заключил двусторонний контракт с Удокой Азубуйке

Центровой Удока Азубуйке (23 года, 208 см) официально подписал двусторонний контракт с « ».

– 27-й номер драфта-2020.

В минувшем сезоне Удока провел 36 матчей за «Юту», в которых набирал 3,5 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

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