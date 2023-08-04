Женская НБА. «Даллас» – «Чикаго», «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.

«Даллас» примет «Чикаго», «Миннесота» сыграет с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Коннектикут

5 августа. 2:00

–

5 августа. 2:00

Даллас –

5 августа. 3:00

Миннесота – Нью-Йорк

5 августа. 3:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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