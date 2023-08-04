Женская НБА. «Даллас» – «Чикаго», «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Вашингтон жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.

«Даллас» примет «Чикаго», «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорком».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Коннектикут

5 августа. 2:00

ВашингтонЛос-Анджелес

5 августа. 2:00

Даллас – Чикаго

5 августа. 3:00

Миннесота – Нью-Йорк

5 августа. 3:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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