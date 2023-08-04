Женская НБА. «Даллас» – «Чикаго», «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.
«Даллас» примет «Чикаго», «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорком».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Коннектикут
5 августа. 2:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
5 августа. 2:00
Даллас – Чикаго
5 августа. 3:00
Миннесота – Нью-Йорк
5 августа. 3:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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