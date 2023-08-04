Эдвин Джексон вернулся в «Виллербан»

Защитник Эдвин Джексон (33 года, 191 см) вернулся в « », подписав контракт на сезон-23/24.

Джексон начинал профессиональную карьеру в «Виллербане», играя за клуб с 2007 по 2014 годы. Он вернулся во французский клуб в сезоне-19/20.

В 2013 году Эдвин признавался самым ценным игроком французской лиги.

Минувший сезон ветеран провел в «Нантере», но принял участие всего в четырех матчах чемпионата Франции, набирая в среднем 2,8 очка, 0,8 подбора и 1,0 передачу за игру.

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