«Фальшивые новости!» Джон Уолл опроверг слухи о переговорах с «Миланом»

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Пятикратный участник Матча всех звезд НБА Джон Уолл (32 года, 191 см) опроверг сообщения итальянских СМИ о том, что он ведет переговоры с «Миланом».

«Откуда вы получаете информацию? Фальшивые новости!» – написал игрок на своей странице в твиттере.

Ранее американский разыгрывающий провел в Лас-Вегасе несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами НБА. Известно, что на просмотре побывали представители «Бостона» и «Портленда».

Лиллард, Уолл и какой-то Селби были MVP Летней лиги НБА. Это вообще что-то значит?

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2 комментария

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Значит, Милан все-таки отказал)
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я уж готов я рокетс
глянь на астронавтов рать
я собираю топливо
на марс вояджер справлять
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