«Фальшивые новости!» Джон Уолл опроверг слухи о переговорах с «Миланом»

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА Джон Уолл (32 года, 191 см) опроверг сообщения итальянских СМИ о том, что он ведет переговоры с « ».

«Откуда вы получаете информацию? Фальшивые новости!» – написал игрок на своей странице в твиттере.

Ранее американский разыгрывающий провел в Лас-Вегасе несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами НБА. Известно, что на просмотре побывали представители «Бостона» и «Портленда».

Лиллард, Уолл и какой-то Селби были MVP Летней лиги НБА. Это вообще что-то значит?