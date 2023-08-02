MVP Лиги чемпионов Ти Джей Шортс перешел в «Париж»

« » объявил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим немецкого « » Ти Джей Шортсом (25 лет, 175 см).

В сезоне-2022/23 Шортс помог «Телекому» выиграть чемпионов и был признан MVP турнира. Американец набрал 29 очков (10 из 17 с игры, 3 из 3 из-за дуги) и сделал 3 передачи в финале турнира против «Хапоэля Иерусалим».

Интерес к Шортсу проявляли российские «Локомотив-Кубань» и «Зенит», а также клубы Евролиги и Еврокубка, включая «Баварию» и «Альбу».

В прошлом году Шортс получил гражданство Северной Македонии и стал игроком национальной сборной страны.

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