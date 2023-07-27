Себастьян Эррера продолжит карьеру в «Париже»

Защитник Себастьян Эррера (25 лет, 193 см) пополнил состав « ».

Контракт рассчитан до 2025 года.

Эррера стал уже пятым игроком « », которого новый тренер парижан Туомас Йисало привел с собой из немецкого клуба.

В минувшем сезоне чилиец набирал 9,9 очка и 2,4 передачи в среднем за игру.

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