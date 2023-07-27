Себастьян Эррера продолжит карьеру в «Париже»

Теги переходы Еврокубок чемпионат Франции Телеком Туомас Йисало Париж Баскетбол

Защитник Себастьян Эррера (25 лет, 193 см) пополнил состав «Парижа».

Контракт рассчитан до 2025 года.

Эррера стал уже пятым игроком «Телекома», которого новый тренер парижан Туомас Йисало привел с собой из немецкого клуба.

В минувшем сезоне чилиец набирал 9,9 очка и 2,4 передачи в среднем за игру.

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