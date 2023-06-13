Симоне Пьяниджани стал главным тренером «Цедевиты-Олимпии»

Словенская « » объявила о назначении Симоне Пьяниджани главным тренером команды. Контракт с итальянским специалистом подписан на три года.

54-летний тренер является 6-кратным чемпионом Италии с «Сиеной» и «Миланом» (2007–2011, 2018), а также чемпионом Израиля с «Хапоэлем Иерусалим» (2017).

Последним местом работы Пьяниджани был китайский клуб «Бэйцзин».

Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️