Симоне Пьяниджани стал главным тренером «Цедевиты-Олимпии»

Теги Еврокубок Цедевита-Олимпия Адриатическая лига чемпионат Словении Симоне Пьяниджани Баскетбол

Словенская «Цедевита-Олимпия» объявила о назначении Симоне Пьяниджани главным тренером команды. Контракт с итальянским специалистом подписан на три года.

54-летний тренер является 6-кратным чемпионом Италии с «Сиеной» и «Миланом» (2007–2011, 2018), а также чемпионом Израиля с «Хапоэлем Иерусалим» (2017).

Последним местом работы Пьяниджани был китайский клуб «Бэйцзин».

Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий