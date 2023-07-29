ЧЕ-2023. Девушки (U20). Израиль – Сербия, Турция сыграет с Италией и другие матчи
В субботу, 29 июля, в литовских Клайпеде и Вильнюсе стартовал чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.
Израиль встретится с Сербией, Турция сыграет с Италией.
Девушки (U20)
Клайпеда и Вильнюс, Литва
Групповой этап
Группа A
Португалия – ЧЕХИЯ
29 июля. 13:00
Израиль – Сербия
29 июля. 15:30
Положение команд: Португалия – 0-0, Израиль – 0-0, Сербия – 0-0, Чехия – 0-0.
Группа B
Литва – Венгрия
29 июля. 18:00
Финляндия – Франция
29 июля. 20:30
Положение команд: Литва – 0-0, Финляндия – 0-0, Франция – 0-0, Венгрия – 0-0.
Группа C
Швеция – Польша
29 июля. 13:00
Черногория – Испания
29 июля. 15:30
Положение команд: Швеция – 0-0, Черногория – 0-0, Испания – 0-0, Польша – 0-0.
Группа D
Латвия – Бельгия
29 июля. 18:00
Турция – Италия
29 июля. 20:30
Положение команд: Латвия – 0-0, Турция – 0-0, Италия – 0-0, Бельгия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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