ЧЕ-2023. Девушки (U20). Израиль – Сербия, Турция сыграет с Италией и другие матчи

В субботу, 29 июля, в литовских Клайпеде и Вильнюсе стартовал чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

Израиль встретится с Сербией, Турция сыграет с Италией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Клайпеда и Вильнюс, Литва

Групповой этап

Группа A

Португалия – ЧЕХИЯ

29 июля. 13:00

Израиль – Сербия

29 июля. 15:30

Положение команд: Португалия – 0-0, Израиль – 0-0, Сербия – 0-0, Чехия – 0-0.

Группа B

Литва – Венгрия

29 июля. 18:00

Финляндия – Франция

29 июля. 20:30

Положение команд: Литва – 0-0, Финляндия – 0-0, Франция – 0-0, Венгрия – 0-0.

Группа C

Швеция – Польша

29 июля. 13:00

Черногория – Испания

29 июля. 15:30

Положение команд: Швеция – 0-0, Черногория – 0-0, Испания – 0-0, Польша – 0-0.

Группа D

Латвия – Бельгия

29 июля. 18:00

Турция – Италия

29 июля. 20:30

Положение команд: Латвия – 0-0, Турция – 0-0, Италия – 0-0, Бельгия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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