ЧЕ-2023. Девушки (U20). Сербия сыграет с Португалией, Испания встретится с Швецией и другие матчи

В воскресенье, 30 июля, в литовских Клайпеде и Вильнюсе пройдут матчи чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Сербия сыграет с Португалией, Испания встретится с Швецией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Клайпеда и Вильнюс, Литва

Групповой этап

Группа A

Сербия – Португалия

30 июля. 13.00

Чехия – Израиль

30 июля. 20.30

Положение команд: Португалия – 1-0, Сербия – 1-0, Израиль – 0-1, Чехия – 0-1.

Группа B

Венгрия – Финляндия

30 июля. 13.00

Франция – Литва

30 июля. 18.00

Положение команд: Венгрия – 1-0, Франция – 1-0, Финляндия – 0-1, Литва – 0-1.

Группа C

Испания – Швеция

30 июля. 15.30

Польша – Черногория

30 июля. 20.30

Положение команд: Испания – 1-0, Швеция – 1-0, Польша – 0-1, Черногория – 0-1.

Группа D

Бельгия – Турция

30 июля. 15.30

Италия – Латвия

30 июля. 18.00

Положение команд: Италия – 1-0, Бельгия – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Синди Кроуфорд и НБА – история постоянного флирта: соблазняла Кобе, краснела перед Родманом, Шак говорил, что спал с ней

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить