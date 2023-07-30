ЧЕ-2023. Девушки (U20). Сербия сыграет с Португалией, Испания встретится с Швецией и другие матчи
В воскресенье, 30 июля, в литовских Клайпеде и Вильнюсе пройдут матчи чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
Сербия сыграет с Португалией, Испания встретится с Швецией.
Девушки (U20)
Клайпеда и Вильнюс, Литва
Групповой этап
Группа A
Сербия – Португалия
30 июля. 13.00
Чехия – Израиль
30 июля. 20.30
Положение команд: Португалия – 1-0, Сербия – 1-0, Израиль – 0-1, Чехия – 0-1.
Группа B
Венгрия – Финляндия
30 июля. 13.00
Франция – Литва
30 июля. 18.00
Положение команд: Венгрия – 1-0, Франция – 1-0, Финляндия – 0-1, Литва – 0-1.
Группа C
Испания – Швеция
30 июля. 15.30
Польша – Черногория
30 июля. 20.30
Положение команд: Испания – 1-0, Швеция – 1-0, Польша – 0-1, Черногория – 0-1.
Группа D
Бельгия – Турция
30 июля. 15.30
Италия – Латвия
30 июля. 18.00
Положение команд: Италия – 1-0, Бельгия – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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