Андрей Ведищев: «В перспективе планируем, что турнир Kuban Cup станет ежегодным»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что предстоящий в сентябре в Краснодаре предсезонный турнир Kuban Cup с участием клубов Единой лиги ВТБ должен стать ежегодным.

«Очень рад, что мы возрождаем хорошую традицию проведения крупных предсезонных турниров на .

ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерация баскетбола Краснодарского края при поддержке наших партнеров – ОАО «РЖД» и Администрации Краснодарского края – проведут Kuban Cup! Соперниками «Локо» станут команды Единой Лиги ВТБ.

Уверен, что матчи пройдут в интересной и бескомпромиссной борьбе, а наши болельщики получат яркие впечатления. В перспективе планируем, что этот турнир станет ежегодным!» – сказал .

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию