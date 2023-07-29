Андрей Ведищев: «В перспективе планируем, что турнир Kuban Cup станет ежегодным»

Теги товарищеские матчи Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Баскетбол

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что предстоящий в сентябре в Краснодаре предсезонный турнир Kuban Cup с участием клубов Единой лиги ВТБ должен стать ежегодным.

«Очень рад, что мы возрождаем хорошую традицию проведения крупных предсезонных турниров на Кубани.

ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерация баскетбола Краснодарского края при поддержке наших партнеров – ОАО «РЖД» и Администрации Краснодарского края – проведут Kuban Cup! Соперниками «Локо» станут команды Единой Лиги ВТБ.

Уверен, что матчи пройдут в интересной и бескомпромиссной борьбе, а наши болельщики получат яркие впечатления. В перспективе планируем, что этот турнир станет ежегодным!» – сказал Андрей Ведищев.

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1 комментарий

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Tim Timson
а на английском ушлаган Ведишев сделал, чтобы хозяину Далласа потрафить?)
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