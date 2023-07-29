Леброн Джеймс опубликовал фотографии тренировки с сыном Брайсом

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал фотографии, на которых он тренируется вместе с младшим сыном Брайсом.

«Моя задача – всегда оставаться сильным и показывать им план независимо от результата!» – написал 38-летний игрок.

В понедельник старший сын Леброна, 18-летний Бронни Джеймс, перенес остановку сердца во время тренировки в Университете Южная Калифорния. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolyan#15
Наследник часть 2
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ Иван Кужилин
Нет никаких сомнений, что Леброн сыграет всё-таки с сыном в одной команде и теперь скорее всего с Брайсом
хату ставьте. сомнений же нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий