Леброн Джеймс опубликовал фотографии тренировки с сыном Брайсом

Звездный форвард « » опубликовал фотографии, на которых он тренируется вместе с младшим сыном Брайсом.

«Моя задача – всегда оставаться сильным и показывать им план независимо от результата!» – написал 38-летний игрок.

В понедельник старший сын Леброна, 18-летний Бронни Джеймс, перенес остановку сердца во время тренировки в Университете Южная Калифорния. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно