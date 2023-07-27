«Сперс» заключили двусторонний контракт с Домиником Барлоу

« » подписал двусторонний контракт с легким форвардом Домиником Барлоу (20 лет, 206 см).

Барлоу не был выбран на драфте 2022 года, но затем подписал двусторонний контракт с «Сан-Антонио», став первым игроком лиги «Овертайм Элит», попавшим в состав команды .

В 28 матчах за «Сперс» в сезоне-22/23 Барлоу набирал в среднем 3,9 очка и 3,6 подбора.

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