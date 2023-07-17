«Сан-Антонио» отчислит Ламара Стивенса

« » отчислит легкого форварда (25 лет, 198 см), передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Стивенс стал игроком «Сперс» в результате трехсторонней сделки с участием Макса Струса.

В прошедшем сезоне в составе «Кливленда» форвард набирал в среднем 5,3 очка и 3,3 подбора, реализуя 44,8% бросков с игры.

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