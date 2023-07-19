«Сперс» подписали новый контракт с Тре Джонсом

Теги переходы Сан-Антонио НБА Тре Джонс Баскетбол

«Сан-Антонио» объявил о подписании нового контракта с разыгрывающим Тре Джонсом (23 года, 185 см).

По неофициальной информации, соглашение рассчитано на 2 года и 20 миллионов долларов.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 68 матчах. Джонс набирал в среднем 12,9 очка, 6,6 передачи и 3,6 подбора за игру.

В прошедшем сезоне Джонс оформил первый в карьере трипл-дабл, а затем пятым игроком в истории «Сперс», сделавшим больше одного трипл-дабла за один сезон.

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