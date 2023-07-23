Андрей Кириленко о лимите на легионеров: «Должна быть золотая середина. Три легионера – идеальная цифра»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью РБК рассказал о своей позиции по лимиту на легионеров.

— Часто обсуждается лимит на легионеров. Какая у вас позиция на сегодняшний день: ужесточать, оставлять?

— Должна быть золотая середина. Я считаю, что те, кто кричит, что мы должны избавиться от всех легионеров, не правы, потому что мы просто теряем уровень. Все равно должны быть сильные легионеры.

При этом я противник, когда иностранцев огромное количество, но меня даже не это иногда разочаровывает. Например, было здорово, когда в ЦСКА примерно шесть легионеров играли долго, в течение шести-восьми лет. Конечно, если деньги идут из регионального бюджета, на мой взгляд, акцент просто обязан быть на своих региональных воспитанниках.

Наверное, здесь больше вопрос клубам, чтобы они выстраивали свои истории, не только исходя из легионеров. У нас уже есть великолепные примеры клубов, которые идут по пути баланса. Например, тот же «Локомотив-Кубань», который с каждым годом уменьшает легионерскую составляющую и увеличивает российскую.

Но опять же это не так просто сделать, для этого нужно подводить свою собственную академию, выстраивать определенную инфраструктуру. Это длительный момент. Но такие примеры уже есть — команда МБА, которая зашла в Единую лигу ВТБ и играет только российскими игроками. Это миссия клуба. Или «Пари Нижний Новгород», традиционно игравший большим числом российских спортсменов. Так что каждый клуб должен принять решение, в какой динамике он хочет развивать свои академии и команду.

— А если конкретизировать по числу? Лимит на легионеров каким должен быть?

— На сегодняшний день три легионера. Пока я вижу, что это идеальная цифра.

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