Кириленко – о возможном бое с Хабибом: «Думаю, это все в таком же ключе, как поединок Цукерберга и Маска»

Теги Андрей Кириленко MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Андрей Кириленко высказался о возможном бое против Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб говорил о вашем возможном бое: «Прикинь, я и Кириленко боремся. По-любому же будет интересно. Баскетбольный мир посмотрит, американцы посмотрят, мои фанаты посмотрят». Что думаете?

– Думаю, это все в таком же ключе, как бой Марка Цукерберга и Илона Маска. Конечно, было бы интересно и собрало бы аудиторию, но только с точки зрения шоу, а не спорта.

Это абсолютно разные компетенции и навыки. У меня нет никаких шансов против Хабиба ни в боксе, ни в смешанных единоборствах. Так же, как у Хабиба не было бы в баскетболе, – сказал баскетболист Андрей Кириленко.

«Хабибу оттоптали ноги, когда набежала толпа». Та самая драка с Конором – в метре от Андрея Кириленко

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7 комментариев

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Мага осторожный
Ответ avcgloronalduMU
Хабиб в баскетболе не затерялся бы
для вас он бы и в фигурном катании зажёг бы и в теннисе
+37
-3
+34
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Asanov
Лучше с Шаком!
+8
0
+8
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carmelo hot sause
Ответ Asanov
Лучше с Шаком!
С Дюрантом. Комплекция одинаковая и Кеша сможет подогреть интерес к бою через все свои аккаунты
+4
-1
+3
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Asanov
Ответ carmelo hot sause
С Дюрантом. Комплекция одинаковая и Кеша сможет подогреть интерес к бою через все свои аккаунты
мне Кириленко не интересен, хотел Хабиба с Шаком))))
+3
0
+3
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Pasha0403
думал кириенко-израитель который, тот тоже любит единоборства восточные
+1
-1
0
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