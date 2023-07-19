Кириленко – о драке Макгрегора и Нурмагомедова: «Разговаривал с Хабибом. Когда набежала толпа, ему оттоптали ноги – это самая большая проблема»

Андрей Кириленко рассказал о драке между Конором и Хабибом, которую видел из первых рядов.

– Бой закончился – Хабиб перелез через клетку и прыгнул в толпу. Что творилось перед вами?

– Не ожидали, что так будет. Когда он выпрыгивал, то что-то говорил. Сначала думал, что он вообще к нам направляется. Подумал: «Ничего себе». А он прыгнул к подкрашенному человеку [вероятно, это Диллон Дэнис из команды Макгрегора], который стоял перед нами. Началась толкотня. Естественно, набежала полиция и охрана. Все это превратилось в массовую толкучку.

По-моему, мы сидели на втором ряду. Там барьер, который ограждает первый ряд. И этот первый ряд начал смещаться в нашу сторону. Мой товарищ начал все снимать, поэтому оказались первыми репортерами и очевидцами на месте событий. Даже выкладывал это в инстаграме еще до СМИ. Обращал внимание, что когда где-то дублировалась новость, то там был мой инстаграм.

– Вы говорили, что слышали, как Диллон Дэнис весь бой выкрикивал оскорбления. Что летело против Хабиба?

– Конкретное не слышал. Было видно, что они вдвоем о чем-то разговаривают. Когда горячка такого масштаба, ничего не понятно. Все происходит быстро. Никто же не ожидал, что с клетки кто-то прыгнет. А Хабиб прыгнул так, что можно было сломать обе ноги. Потому что куда приземляться? Тем более он был босиком. Потом разговаривал с Хабибом. Когда набежала толпа, ему оттоптали ноги – это самая большая проблема, – рассказал баскетболист Андрей Кириленко.

«Хабибу оттоптали ноги, когда набежала толпа». Та самая драка с Конором – в метре от Андрея Кириленко