ЧМ-2023. Девушки (U19). Финал. Испания против США, Канада сыграет с Францией за бронзовые медали

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В воскресенье, 23 июля, в Испании пройдут решающие матчи чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

США встретятся с Испанией в матче за титул, Канада и Франция определяет бронзового медалиста.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Мадрид, Испания

Плей-офф

За 3-е место

Канада – Франция

23 июля. 19.30

Финал

Испания – США

23 июля. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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