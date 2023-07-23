ЧМ-2023. Девушки (U19). Финал. Испания против США, Канада сыграет с Францией за бронзовые медали
В воскресенье, 23 июля, в Испании пройдут решающие матчи чемпионата мира среди девушек до 19 лет.
США встретятся с Испанией в матче за титул, Канада и Франция определяет бронзового медалиста.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Мадрид, Испания
Плей-офф
За 3-е место
Канада – Франция
23 июля. 19.30
Финал
Испания – США
23 июля. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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