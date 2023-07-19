ЧМ-2023. Девушки (U19). 1/8 финала. Австралия сыграет с Мали, США встретятся с Аргентиной и другие матчи

В среду, 19 июля, в Испании пройдут матчи 1/8 финала чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Австралия сыграет с Мали, США встретятся с Аргентиной.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Мадрид, Испания

Плей-офф

1/8 финала

Италия – Чехия

19 июля. 12.45

Литва – Египет

19 июля. 13.15

Япония – Китай

19 июля. 15.15

Бразилия – Канада

19 июля. 15.45

Австралия – Мали

19 июля. 18.45

Франция – Германия

19 июля. 19.15

Аргентина – США

19 июля. 21.15

Испания – Китайский Тайбэй

19 июля. 21.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Максим Савченко: от футбола и поедания булок до титула MVP Единой молодежной лиги