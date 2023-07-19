ЧМ-2023. Девушки (U19). 1/8 финала. Австралия сыграет с Мали, США встретятся с Аргентиной и другие матчи
В среду, 19 июля, в Испании пройдут матчи 1/8 финала чемпионата мира среди девушек до 19 лет.
Австралия сыграет с Мали, США встретятся с Аргентиной.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Мадрид, Испания
Плей-офф
1/8 финала
Италия – Чехия
19 июля. 12.45
Литва – Египет
19 июля. 13.15
Япония – Китай
19 июля. 15.15
Бразилия – Канада
19 июля. 15.45
Австралия – Мали
19 июля. 18.45
Франция – Германия
19 июля. 19.15
Аргентина – США
19 июля. 21.15
Испания – Китайский Тайбэй
19 июля. 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Максим Савченко: от футбола и поедания булок до титула MVP Единой молодежной лиги
Комментарии