ЧМ-2023. Девушки (U19). 1/4 финала. США играют с Чехией, Испания встретится с Литвой и другие матчи
В пятницу, 21 июля, в Испании проходят матчи 1/4 финала чемпионата мира среди девушек до 19 лет.
США играют с Чехией, Испания встретится с Литвой.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Мадрид, Испания
Плей-офф
1/4 финала
Франция – Япония – 80:78 OT (12:11, 21:18, 22:20, 14:20, 11:9)
21 июля. 14.00
США – Чехия
21 июля. 16.30
Мали – Канада
21 июля. 19.30
Испания – Литва
21 июля. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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