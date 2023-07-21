ЧМ-2023. Девушки (U19). 1/4 финала. США играют с Чехией, Испания встретится с Литвой и другие матчи

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В пятницу, 21 июля, в Испании проходят матчи 1/4 финала чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

США играют с Чехией, Испания встретится с Литвой.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Мадрид, Испания

Плей-офф

1/4 финала

Франция – Япония – 80:78 OT (12:11, 21:18, 22:20, 14:20, 11:9)

21 июля. 14.00

США – Чехия

21 июля. 16.30

Мали – Канада

21 июля. 19.30

Испания – Литва

21 июля. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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