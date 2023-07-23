Рэпер Nas в новом альбоме посвятил песню Мэджику Джонсону, легенда «Лейкерс» отблагодарил в соцсети

Американский хип-хоп исполнитель Nas выпустил композицию «Earvin Magic Johnson», которая является седьмым треком шестнадцатого студийного альбома рэпера «Magic 2».

Узнав о песне, легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на своей странице в социальной сети.

«В новом альбоме «Magic 2» Nas посвятил мне 7-й трек под названием «Earvin Magic Johnson»! Спасибо за уважение и почтение к моей деловой хватке. Ты сам по себе чертовски хороший бизнесмен!» – написал Джонсон, отсылая к тексту песни.

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