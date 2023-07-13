Майкл Джордан и Мэджик Джонсон исполнили серенаду в ресторане в Италии

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон продолжает путешествие по Италии. На острове Капри к нему присоединился .

TMZ Sports опубликовал видео, как два легендарных баскетболиста исполняют серенаду в ресторане.

«Сегодня вечером мы наслаждались невероятным ужином во всемирно известном ресторане Da Paolino Ristorante, также известном как ресторан лимонного дерева, на Капри, Италия!

Мне удалось повеселиться с моим большим другом и величайшим баскетболистом всех времен Майклом Джорданом и его женой Иветт», – написал Мэджик в соцсети.

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