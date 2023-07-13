Майкл Джордан и Мэджик Джонсон исполнили серенаду в ресторане в Италии

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон НБА видео фото Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон продолжает путешествие по Италии. На острове Капри к нему присоединился Майкл Джордан.

TMZ Sports опубликовал видео, как два легендарных баскетболиста исполняют серенаду в ресторане.

«Сегодня вечером мы наслаждались невероятным ужином во всемирно известном ресторане Da Paolino Ristorante, также известном как ресторан лимонного дерева, на Капри, Италия!

Мне удалось повеселиться с моим большим другом и величайшим баскетболистом всех времен Майклом Джорданом и его женой Иветт», – написал Мэджик в соцсети.

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7 комментариев

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udod
Сэмуэль снимает что-ли за столом
+7
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boller_73
Сидишь такой ешь суп и тут херак лимон тебе в тарелку или в бокал с вином
+1
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Daishi
Ну и рама у Майка.. по-моему он с годами вообще не ссыхается.))
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Leshiy888
Два ярких примера для подражания для всех спортсменов как реализовать себя также после завершения карьеры.
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Андрей 13
У Джордана жена латинка, видимо Джордана приобщает к испанской культуре...
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Stranfio
Ответ udod
Сэмуэль снимает что-ли за столом
Да Фьюри снимает, да и хочет понять кто все таки скрулл МJ или же MJ)))
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Дмитрий Кутузов
Ответ Daishi
Ну и рама у Майка.. по-моему он с годами вообще не ссыхается.))
Так он наоборот с годами раскабанел
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