Майкл Джордан и Мэджик Джонсон исполнили серенаду в ресторане в Италии
Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон продолжает путешествие по Италии. На острове Капри к нему присоединился Майкл Джордан.
TMZ Sports опубликовал видео, как два легендарных баскетболиста исполняют серенаду в ресторане.
«Сегодня вечером мы наслаждались невероятным ужином во всемирно известном ресторане Da Paolino Ristorante, также известном как ресторан лимонного дерева, на Капри, Италия!
Мне удалось повеселиться с моим большим другом и величайшим баскетболистом всех времен Майклом Джорданом и его женой Иветт», – написал Мэджик в соцсети.
23 великие фотографии Майкла Джордана
Главный скандал в жизни Майкла Джордана: 4-летний процесс против бывшей любовницы, которая вымогала у него 5 млн за молчание
7 комментариев