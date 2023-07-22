ЧЕ-2023. Юноши (U18). Греция сыграет с Италией, Сербия встретится с Чехией и другие матчи
Сегодня в сербском Нише стартовал чемпионат Европы среди юношей до 18 лет.
В первый игровой день Греция встретится с Италией, Сербия – с Чехией.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Ниш, Сербия
Группа A
Израиль – Литва
22 июля. 16.30
Швеция – Франция
22 июля. 21.30
Положение команд: Израиль – 0-0, Швеция – 0-0, Франция – 0-0, Литва – 0-0.
Группа B
Хорватия – Германия
22 июля. 16.30
Польша – Турция
22 июля. 19.00
Положение команд: Хорватия – 0-0, Польша – 0-0, Турция – 0-0, Германия – 0-0.
Группа C
Финляндия – Словения – 63:78 (11:27, 18:15, 22:15, 12:21)
22 июля. 14.00
Чехия – Сербия
22 июля. 21.30
Положение команд: Словения – 1-0, Финляндия – 0-1, Сербия – 0-0, Чехия – 0-0.
Группа D
Дания – Испания – 64:88 (16:30, 6:21, 24:19, 18:18)
22 июля. 14.00
Греция – Италия
22 июля. 19.00
Положение команд: Испания – 1-0, Дания – 0-1, Италия – 0-0, Греция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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