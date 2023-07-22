ЧЕ-2023. Юноши (U18). Греция сыграет с Италией, Сербия встретится с Чехией и другие матчи

Сегодня в сербском Нише стартовал чемпионат Европы среди юношей до 18 лет.

В первый игровой день Греция встретится с Италией, Сербия – с Чехией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Группа A

Израиль – Литва

22 июля. 16.30

Швеция – Франция

22 июля. 21.30

Положение команд: Израиль – 0-0, Швеция – 0-0, Франция – 0-0, Литва – 0-0.

Группа B

Хорватия – Германия

22 июля. 16.30

Польша – Турция

22 июля. 19.00

Положение команд: Хорватия – 0-0, Польша – 0-0, Турция – 0-0, Германия – 0-0.

Группа C

Финляндия – Словения – 63:78 (11:27, 18:15, 22:15, 12:21)

22 июля. 14.00

Чехия – Сербия

22 июля. 21.30

Положение команд: Словения – 1-0, Финляндия – 0-1, Сербия – 0-0, Чехия – 0-0.

Группа D

Дания – Испания – 64:88 (16:30, 6:21, 24:19, 18:18)

22 июля. 14.00

Греция – Италия

22 июля. 19.00

Положение команд: Испания – 1-0, Дания – 0-1, Италия – 0-0, Греция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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