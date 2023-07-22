Мэр Оклахома-Сити: «У Сэма Прести уже есть драфт-пик, чтобы заполучить суперзвезду, которая еще не родилась»
Мэр Оклахома-Сити Дэвид Холт, заявив о намерении построить новую арену для «Тандер», пошутил над генеральным менеджером клуба Сэмом Прести и большим количеством драфт-пиков у команды.
«У нас есть команда, которая хочет остаться здесь надолго, и наш город должен делать то, что делают большие города. Мы должны инвестировать в себя.
Мы сохраним эту команду на такой срок, что суперзвезда, которая будет играть за наш город на новой арене, еще даже не родилась. Но у Сэма Прести, вероятно, уже есть драфт-пик, чтобы заполучить эту суперзвезду», – заявил Холт.
У «Оклахомы» 35 драфт-пиков на предстоящие 7 лет. 15 из них в первом раунде.
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