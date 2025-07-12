Диллон Брукс: «В «Финиксе» у меня будет намного больше трехочковых. Надеюсь, я останусь таким же эффективным»
Новобранец «Санс» поделился ожиданиями от игры в новой команде.
– Как ты считаешь, как игра с Букером в одной команде поможет тебе выйти на новый уровень?
– Будет намного больше трехочковых. Больше простора на площадке. Здесь другие принципы игры по сравнению с «Хьюстоном». Мне кажется, на паркете будет больше пространства. Надеюсь, у меня будет больше дальних бросков и я останусь таким же эффективным.
Диллон Брукс перешел в «Финикс» в результате сделки с участием Кевина Дюрэнта.
В прошедшем сезоне Брукс исполнял в среднем 6,3 трехочковых, попадая 2,5 из них (39,7%).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Финикса»
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